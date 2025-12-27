Ричмонд
Российские войска освободили три села в Харьковской и Сумской областях за две недели

Российские военные установили контроль над тремя новыми населёнными пунктами в приграничных районах за две недели. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил об этом в рамках отчёта о ходе специальной военной операции.

Источник: Life.ru

Он сообщил, что группировка «Север» продолжает формировать полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях Украины. В результате её действий под контроль перешли населённые пункты Высокое, Вильча и Прилипка. Генерал армии подчеркнул, что задачи выполняются в соответствии с утверждённым планом.

Ранее сообщалось, что наступающие подразделения российской армии освободили населённый пункт Степногорск в Запорожской области. Штурмовые части группировки «Днепр» продолжают вести активные боевые действия в этом районе. В настоящее время завершается операция по нейтрализации формирований противника в районах Приморском и Лукьяновском.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

