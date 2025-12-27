Герасимов заявил о наступлении ВС РФ на всех направлениях в зоне СВО

Напомним, что Владимир Путин лично посетил пункт управления объединённой группировкой войск в субботу для оценки текущей обстановки. Начальник Генерального штаба проинформировал его о ситуации в зоне специальной военной операции. Командующие группировками «Центр» и «Восток» представили главе государства детальный отчёт о выполнении задач. В ходе этого президенту доложили об освобождении населённых пунктов Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР.