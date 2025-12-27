По его словам, отправной точкой стал государственный переворот в Киеве в 2014 году. Путин отметил, что Россия тогда предлагала предоставить жителям юго-востока Украины, не принявшим итоги переворота, право на самоопределение, однако это предложение было проигнорировано.
«Киевские власти предпочли развернуть широкомасштабные боевые действия. Войну. Начать войну. Мы пытаемся её закончить», — подчеркнул глава государства.
Напомним, что ранее Путину доложили, что российские войска установили контроль над городами Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР. Доклад поступил от руководителей группировок «Центр» и «Восток», а также от подчинённых им командиров соединений. Военачальники детально проинформировали главу государства о прогрессе в реализации боевых задач на данных направлениях.
