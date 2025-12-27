Путин: Если Киев не хочет мира, то Россия решит задачи СВО военным путём

Напомним, что ранее Путину доложили, что российские войска установили контроль над городами Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР. Доклад поступил от руководителей группировок «Центр» и «Восток», а также от подчинённых им командиров соединений. Военачальники детально проинформировали главу государства о прогрессе в реализации боевых задач на данных направлениях.