Российские войска ведут наступление в Гришине, где ВСУ сосредоточивают резервы

Ранее стало известно, что российские войска взяли под свой контроль три приграничных населённых пункта в течение последних двух недель. Такие данные привёл начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в своём отчёте. Он доложил, что соединения группировки «Север» последовательно создают буферную зону в Сумской и Харьковской областях. В рамках этой работы были заняты населённые пункты Высокое, Вильча и Прилипка.