Он отметил, что силы 41-й армии действуют на данном направлении, тогда как противник использует эту местность для переброски резервов. По словам командующего, силы ВСУ пытаются провести атаки в сторону северо-западной части Красноармейска, однако попытки не приносят результата. Эти усилия оказываются полностью безрезультатными перед действиями российских войск.
Ранее стало известно, что российские войска взяли под свой контроль три приграничных населённых пункта в течение последних двух недель. Такие данные привёл начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в своём отчёте. Он доложил, что соединения группировки «Север» последовательно создают буферную зону в Сумской и Харьковской областях. В рамках этой работы были заняты населённые пункты Высокое, Вильча и Прилипка.
