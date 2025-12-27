Путин поблагодарил бойцов за мужество при освобождении Димитрова и Гуляйполя

«Спасибо, ребята, вам большое за эту боевую эффективную очень работу и за результат. Поздравляю всех наших бойцов и офицеров, которые проявили не только мужество и героизм, но и грамотное управление войсками, и очень своевременное принятие необходимых решений», — сказал Путин.