Путин поблагодарил бойцов за мужество при освобождении Димитрова и Гуляйполя

Президент России Владимир Путин поблагодарил бойцов, участвовавших в освобождении Димитрова, за быстроту действий, умелые решения и смекалку. Эти слова прозвучали на совещании в одном из командных пунктов.

Источник: Life.ru

«Спасибо, ребята, вам большое за эту боевую эффективную очень работу и за результат. Поздравляю всех наших бойцов и офицеров, которые проявили не только мужество и героизм, но и грамотное управление войсками, и очень своевременное принятие необходимых решений», — сказал Путин.

Отдельно Путин подчеркнул, что о действиях военных ему докладывал и начальник Генерального штаба. Также президент выразил большую благодарность военным за освобождение Гуляйполя. Он отдельно поблагодарил командира 57-й мотострелковой бригады Вячеслава Веденина, подчеркнув, что освобождение Димитрова и Гуляйполя является важным итогом боевой работы. В завершение Путин поздравил бойцов и офицеров с наступающим Новым годом.

Напомним, что Владимир Путин лично посетил пункт управления объединённой группировки войск в субботу для оценки текущей обстановки. Начальник Генерального штаба проинформировал его о ситуации в зоне специальной военной операции. Командующие группировками «Центр» и «Восток» представили главе государства детальный отчёт о выполнении задач. В ходе этого президенту доложили об освобождении населённых пунктов Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.