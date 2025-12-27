Путин поблагодарил бойцов за мужество при освобождении Димитрова и Гуляйполя

«Спасибо, ребята, вам большое за эту боевую эффективную очень работу и за результат. Поздравляю всех наших бойцов и офицеров, которые проявили не только мужество и героизм, но и грамотное управление войсками, и очень своевременное принятие необходимых решений», — сказал Путин.
Отдельно Путин подчеркнул, что о действиях военных ему докладывал и начальник Генерального штаба. Также президент выразил большую благодарность военным за освобождение Гуляйполя. Он отдельно поблагодарил командира 57-й мотострелковой бригады Вячеслава Веденина, подчеркнув, что освобождение Димитрова и Гуляйполя является важным итогом боевой работы. В завершение Путин поздравил бойцов и офицеров с наступающим Новым годом.
Напомним, что Владимир Путин лично посетил пункт управления объединённой группировки войск в субботу для оценки текущей обстановки. Начальник Генерального штаба проинформировал его о ситуации в зоне специальной военной операции. Командующие группировками «Центр» и «Восток» представили главе государства детальный отчёт о выполнении задач. В ходе этого президенту доложили об освобождении населённых пунктов Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР.
