Путин посоветовал Киеву прислушаться к «умным людям» на Западе

Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе всё чаще звучат рекомендации киевским властям принять условия урегулирования конфликта. Об этом глава государства сообщил во время посещения одного из пунктов управления объединённой группировкой войск.

Источник: Life.ru

«На Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта, предлагают хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу, условия для восстановления отношений с Российской Федерацией и восстановления экономики Украины», — сказал российский лидер.

Ранее Владимир Путин заявлял, что если украинское руководство не проявит готовности к мирному урегулированию, то все поставленные перед Россией цели будут достигнуты посредством военных действий в рамках специальной военной операции. Также глава государства подчеркнул, что Россия пытается завершить войну, начатую именно киевскими властями.

