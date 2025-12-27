«На Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта, предлагают хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу, условия для восстановления отношений с Российской Федерацией и восстановления экономики Украины», — сказал российский лидер.
Ранее Владимир Путин заявлял, что если украинское руководство не проявит готовности к мирному урегулированию, то все поставленные перед Россией цели будут достигнуты посредством военных действий в рамках специальной военной операции. Также глава государства подчеркнул, что Россия пытается завершить войну, начатую именно киевскими властями.
