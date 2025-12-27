Ранее Владимир Путин заявлял, что если украинское руководство не проявит готовности к мирному урегулированию, то все поставленные перед Россией цели будут достигнуты посредством военных действий в рамках специальной военной операции. Также глава государства подчеркнул, что Россия пытается завершить войну, начатую именно киевскими властями.