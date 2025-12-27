Главе департамента культуры Екатеринубрга прочат повышение — замена уже найдена

«Илья Марков переходит на работу в правительство области. Его заменит Наталия Шмелькова», — со ссылкой на своего инсайдера пишет портал 66.RU. Необходимость назначения нового руководителя возникла после ухода в отставку Светланы Учайкиной, возглавлявшей министерство культуры Свердловской области с 2016 года.