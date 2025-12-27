Ричмонд
Главе департамента культуры Екатеринубрга прочат повышение — замена уже найдена

Директор департамента культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков переходит на работу в правительство Свердловской области, где может занять пост регионального министра. Его место займет Наталия Шмелькова, ранее работавшая в команде Ural Music Night, сообщил источник, знакомый с кадровыми перестановками.

Илья Марков возглавил департамент в 2019 году.

«Илья Марков переходит на работу в правительство области. Его заменит Наталия Шмелькова», — со ссылкой на своего инсайдера пишет портал 66.RU. Необходимость назначения нового руководителя возникла после ухода в отставку Светланы Учайкиной, возглавлявшей министерство культуры Свердловской области с 2016 года.

В разговоре с журналистами Марков и Шмелькова не подтвердили, но и не опровергли возможные назначения. Власти отказались от комментариев «до появления официальной информации».

Шмелькова в течение девяти лет занимала пост исполнительного директора фестиваля Ural Music Night. Марков руководил городским департаментом культуры с осени 2019 года, а до этого возглавлял центр культуры «Урал», где курировал организацию крупнейших муниципальных праздников.