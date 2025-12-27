Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала декабря бойцы «Востока» освободили 10 населённых пунктов

Группировка войск «Восток» с начала декабря освободила десять населённых пунктов и взяла под контроль свыше 210 квадратных километров территории. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину командующий группировкой Андрей Иванаев.

Источник: Life.ru

В своём выступлении Иванаев сообщил, что соединения 36-й армии осуществили масштабный прорыв обороны противника в Запорожской области. Он уточнил, что наступление ведётся от западного берега реки Гайчур в направлении важнейших логистических центров, а глубина прорыва уже превышает семь километров. Параллельно подразделения 29-й армии наращивают зону безопасности в Днепропетровской области, методично очищая территорию.

Общий итог операций за указанный период составил более 210 квадратных километров взятых под контроль земель в двух областях. Из освобождённых населённых пунктов шесть расположены в Запорожской области и четыре — в Днепропетровской. Командующий заверил, что уничтожение сил противника проходит планомерно и полностью соответствует утверждённому замыслу специальной военной операции, а группировка войск «Восток» продолжает наступление.

Ранее стало известно, что российские войска развивают наступление в районе Гришино, сводя на нет попытки противника перебросить туда резервы. Подразделения 41-й армии ведут активные боевые действия на данном участке фронта в ДНР. Противник, используя этот населённый пункт как узел для сосредоточения сил, безуспешно пытается атаковать в направлении Красноармейска. Все контратаки украинской стороны успешно отбиваются, не принося ей какого-либо продвижения.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше