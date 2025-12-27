С начала декабря бойцы «Востока» освободили 10 населённых пунктов

Общий итог операций за указанный период составил более 210 квадратных километров взятых под контроль земель в двух областях. Из освобождённых населённых пунктов шесть расположены в Запорожской области и четыре — в Днепропетровской. Командующий заверил, что уничтожение сил противника проходит планомерно и полностью соответствует утверждённому замыслу специальной военной операции, а группировка войск «Восток» продолжает наступление.