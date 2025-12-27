В своём выступлении Иванаев сообщил, что соединения 36-й армии осуществили масштабный прорыв обороны противника в Запорожской области. Он уточнил, что наступление ведётся от западного берега реки Гайчур в направлении важнейших логистических центров, а глубина прорыва уже превышает семь километров. Параллельно подразделения 29-й армии наращивают зону безопасности в Днепропетровской области, методично очищая территорию.
Общий итог операций за указанный период составил более 210 квадратных километров взятых под контроль земель в двух областях. Из освобождённых населённых пунктов шесть расположены в Запорожской области и четыре — в Днепропетровской. Командующий заверил, что уничтожение сил противника проходит планомерно и полностью соответствует утверждённому замыслу специальной военной операции, а группировка войск «Восток» продолжает наступление.
Ранее стало известно, что российские войска развивают наступление в районе Гришино, сводя на нет попытки противника перебросить туда резервы. Подразделения 41-й армии ведут активные боевые действия на данном участке фронта в ДНР. Противник, используя этот населённый пункт как узел для сосредоточения сил, безуспешно пытается атаковать в направлении Красноармейска. Все контратаки украинской стороны успешно отбиваются, не принося ей какого-либо продвижения.
