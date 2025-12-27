Военнослужащие группировки войск «Центр» Вооруженных сил России продолжают освобождение населенных пунктов Новопавловка и Новоподгородное в Днепропетровской области. Об этом в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину заявил командующий группировкой Валерий Солодчук.
«90-я танковая дивизия во взаимодействии с 41-й армией ведет освобождение Новопавловки, продолжаются бои в Новоподгородном», — сообщил он.
Также Солодчук рассказал об освобождении населенного пункта Артемовка в Донецкой Народной Республике. Командующий группировкой назвал его одним из ключевых поселений, важных для дальнейшего наступления ВС России в северном направлении.
Ранее KP.RU сообщал, что российские военнослужащие группировки «Центр» развернули государственный флаг России в Димитрове на территории ДНР. В Минобороны уточнили, что триколор был поднят после зачистки населенного пункта от ранее окруженных в нем боевиков Вооруженных сил Украины.