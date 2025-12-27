Солодчук: Группировка ВС РФ «Центр» освобождает Новопавловку и Новоподгородное

Ранее KP.RU сообщал, что российские военнослужащие группировки «Центр» развернули государственный флаг России в Димитрове на территории ДНР. В Минобороны уточнили, что триколор был поднят после зачистки населенного пункта от ранее окруженных в нем боевиков Вооруженных сил Украины.