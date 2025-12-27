Путин: Продвижение ВС РФ сводит на нет интерес Москвы в уходе ВСУ из Донбасса

«Сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю по самым разным соображениям», — сказал российский лидер.
По словам верховного главнокомандующего, текущие темпы продвижения Вооружённых сил РФ на линии боевого соприкосновения сводят к минимуму практический смысл в выводе подразделений ВСУ с занимаемых позиций. Он подчеркнул, что это решение обусловлено оперативной обстановкой и результатами, которые демонстрируют российские военнослужащие.
Ранее Владимир Путин рассказал, что на Западе всё чаще звучат рекомендации киевским властям принять условия урегулирования конфликта. Российский лидер отметил, что появились умные люди, которые советуют принять достойные условия завершения конфликта. Также президент поблагодарил бойцов, участвовавших в освобождении Димитрова, за быстроту действий, умелые решения и смекалку.
