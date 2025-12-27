В РФ могут распространить балльную систему локализации на электросамокаты

Ранее президент России Владимир Путин поручил разобраться с организацией движения электросамокатов и электровелосипедов в городах. Он отмечал, что порядок их передвижения на улицах должен быть отрегулирован, и заявлял о намерении дать дополнительные поручения МВД, а также предложить главам регионов и мэрам подготовить соответствующие меры. По его словам, средства индивидуальной мобильности, движущиеся с высокой скоростью, могут представлять опасность для пешеходов, в связи с чем этим вопросом прежде всего должны заниматься региональные и местные власти.