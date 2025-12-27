В РФ могут распространить балльную систему локализации на электросамокаты

Минпромторг России предложил распространить балльную систему локализации продукции на электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности с электромотором с 1 января 2027 года. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте размещения проектов нормативных правовых актов.
Проектом предлагается дополнить раздел III перечнем продукции, в который включаются электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры, сигвеи и моноколеса. Документ предусматривает внесение изменений в постановление правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719.
В случае принятия постановления изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.
Ранее президент России Владимир Путин поручил разобраться с организацией движения электросамокатов и электровелосипедов в городах. Он отмечал, что порядок их передвижения на улицах должен быть отрегулирован, и заявлял о намерении дать дополнительные поручения МВД, а также предложить главам регионов и мэрам подготовить соответствующие меры. По его словам, средства индивидуальной мобильности, движущиеся с высокой скоростью, могут представлять опасность для пешеходов, в связи с чем этим вопросом прежде всего должны заниматься региональные и местные власти.