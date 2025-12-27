Президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из командных пунктов Объединенной группировки войск отметил хорошие темпы наступления Вооруженных сил РФ.
«Хорошими темпами, действительно, осуществляется создание полосы безопасности приграничных районов: в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях. Войска Объединенной группировки ведут наступление на всех направлениях. Командование ВСУ предпринимает безуспешные попытки остановить наше продвижение», — заявил Верховный Главнокомандующий.
Как KP.RU писал ранее, начальника Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил российскому лидеру об освобождении Димитрова силами группировки «Центр». Для фронта Димитров — это пересадочная станция Красноармейска, через которую держался город и весь его пояс его агломерации.