Владимир Путин отметил хорошие темпы наступления ВС РФ

Верховный Главнокомандующий отметил хорошее выполнение задач военных в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из командных пунктов Объединенной группировки войск отметил хорошие темпы наступления Вооруженных сил РФ.

«Хорошими темпами, действительно, осуществляется создание полосы безопасности приграничных районов: в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях. Войска Объединенной группировки ведут наступление на всех направлениях. Командование ВСУ предпринимает безуспешные попытки остановить наше продвижение», — заявил Верховный Главнокомандующий.

Как KP.RU писал ранее, начальника Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил российскому лидеру об освобождении Димитрова силами группировки «Центр». Для фронта Димитров — это пересадочная станция Красноармейска, через которую держался город и весь его пояс его агломерации.

