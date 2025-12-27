В Польше планируют производить ракеты для южнокорейских РСЗО K239 Chunmoo

«В понедельник (29 декабря. — Прим. БЕЛТА) в Варшаве состоится подписание соглашения о сотрудничестве между WB Electronics и HanwhaAerospace Co. Ltd. Это знаменует начало строительства в Польше завода по производству ракет для РСЗО Homar K», — написал Косиняк-Камыш в соцсети X.