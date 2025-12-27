Ричмонд
+9°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше планируют производить ракеты для южнокорейских РСЗО K239 Chunmoo

«В понедельник (29 декабря. — Прим. БЕЛТА) в Варшаве состоится подписание соглашения о сотрудничестве между WB Electronics и HanwhaAerospace Co. Ltd. Это знаменует начало строительства в Польше завода по производству ракет для РСЗО Homar K», — написал Косиняк-Камыш в соцсети X.

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша планирует наладить производство ракет для южнокорейских реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo, локализованных в польской версии под названием Homar K. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, сообщают польские СМИ.

«В понедельник (29 декабря. — Прим. БЕЛТА) в Варшаве состоится подписание соглашения о сотрудничестве между WB Electronics и HanwhaAerospace Co. Ltd. Это знаменует начало строительства в Польше завода по производству ракет для РСЗО Homar K», — написал Косиняк-Камыш в соцсети X.

В 2022 года прежнее правительство Польши заключило соглашение с Республикой Кореей о поставке 288 РСЗО K239 Chunmoo и 688 гаубиц K9.-0-