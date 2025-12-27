Мир не наступит без переговоров: на Украине признали важность диалога с Россией

По словам Буданова*, переговорный процесс между сторонами конфликта нужен, Россия и Украина не смогут обойтись без контактов для достижения мира. Как отметил глава ГУР, самым благоприятным периодом для диалога Москвы и Киева может стать предстоящий февраль. Это связано с характером активности боевых действий, отопительным сезоном на Украине и другими условиями.