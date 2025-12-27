Ричмонд
+9°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мир не наступит без переговоров: на Украине признали важность диалога с Россией

Буданов* признал необходимость переговоров с Россией для мира на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал необходимость переговорного процесса с Россией для урегулирования вооруженного конфликта. Об этом он сообщил в интервью украинскому каналу «Общественное».

По словам Буданова*, переговорный процесс между сторонами конфликта нужен, Россия и Украина не смогут обойтись без контактов для достижения мира. Как отметил глава ГУР, самым благоприятным периодом для диалога Москвы и Киева может стать предстоящий февраль. Это связано с характером активности боевых действий, отопительным сезоном на Украине и другими условиями.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова к переговорам с Киевом, чтобы решить все вопросы дипломатическим путем. При этом глава государства неоднократно отмечал, что для установления прочного и долгосрочного мира необходимо устранить первопричины конфликта на Украине.

* Включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Узнать больше по теме
Кирилл Буданов*: биография руководителя ГУР Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Руководитель Государственного управления разведки Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.
Читать дальше