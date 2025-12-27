Мир не наступит без переговоров: на Украине признали важность диалога с Россией

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал необходимость переговорного процесса с Россией для урегулирования вооруженного конфликта. Об этом он сообщил в интервью украинскому каналу «Общественное».
По словам Буданова*, переговорный процесс между сторонами конфликта нужен, Россия и Украина не смогут обойтись без контактов для достижения мира. Как отметил глава ГУР, самым благоприятным периодом для диалога Москвы и Киева может стать предстоящий февраль. Это связано с характером активности боевых действий, отопительным сезоном на Украине и другими условиями.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова к переговорам с Киевом, чтобы решить все вопросы дипломатическим путем. При этом глава государства неоднократно отмечал, что для установления прочного и долгосрочного мира необходимо устранить первопричины конфликта на Украине.
* Включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.