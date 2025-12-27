Путин прокомментировал освобождение российскими войсками Димитрова и Гуляйполя

Президент России Владимир Путин прокомментировал освобождение войсками РФ Гуляйполя в Запорожской области и Дмитрова в ДНР.
Путин сказал, что Гуляйполе является вторым по величине городом в Запорожской области. После его освобождения, по словам президента, «открываются хорошие перспективы для развития наступления в Запорожской области».
Освобождение Димитрова Путин охарактеризовал как «серьезный шаг к полному освобождению ДНР».
Путин посетил один из пунктов управления войск СВО. Руководитель генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, а также ряд командующих доложили ему о ситуации в зоне СВО. Путину рассказали об освобождении Гуляйполя, Димитрова, а также Артемовки в ДНР и Степногорска в Запорожской области.
