Путин прокомментировал освобождение российскими войсками Димитрова и Гуляйполя

Путин посетил один из пунктов управления войск СВО. Руководитель генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, а также ряд командующих доложили ему о ситуации в зоне СВО. Путину рассказали об освобождении Гуляйполя, Димитрова, а также Артемовки в ДНР и Степногорска в Запорожской области.