Премьер Канады объявил о новой финансовой помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. Премьер Канады Марк Карни объявил о 1,8 миллиардах долларов на финансовую поддержку Киева.
«Мы объявляем сегодня о дальнейшей экономической помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов (1,83 миллиарда долларов США)», — сказал Карни на встрече с Владимиром Зеленским в Галифаксе.
По его словам, помощь поможет разблокировать финансы из международных институтов для начала процесса восстановления. Карни добавил, что Канада продолжит военную помощь Украине.
Как сообщалось, в воскресенье Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.