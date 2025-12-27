Ричмонд
+9°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Канады объявил о новой финансовой помощи Киеву

Премьер Канады Карни объявил о $1,8 млрд на финансовую поддержку Киева.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. Премьер Канады Марк Карни объявил о 1,8 миллиардах долларов на финансовую поддержку Киева.

«Мы объявляем сегодня о дальнейшей экономической помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов (1,83 миллиарда долларов США)», — сказал Карни на встрече с Владимиром Зеленским в Галифаксе.

По его словам, помощь поможет разблокировать финансы из международных институтов для начала процесса восстановления. Карни добавил, что Канада продолжит военную помощь Украине.

Как сообщалось, в воскресенье Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

Узнать больше по теме
Биография Марка Карни
Премьер Канады, экс-глава Банка Канады и Англии — Марк Карни единственный в истории, кто возглавил центробанки двух государств. Один из наиболее влиятельных экономистов XXI века, от прошел путь от финансового менеджера до руководителя страны.
Читать дальше