На северо-западе Нигерии на шоссе произошел взрыв заложенного неизвестными устройства

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На северо-западе Нигерии на шоссе Яр’Таша — Дансадау в штате Замфара произошел взрыв устройства, заложенного неизвестными. По предварительным данным, есть погибшие. Об этом сообщает газета Punch.
«Я могу подтвердить факт взрыва в этом районе. Я пока не могу сообщить вам подробности. Я предоставлю дополнительную информацию позже», — сказал сотрудник отдела по связям с общественностью полиции штата Замфара.
Предположительно, взрыв самодельного устройства, заложенного неизвестными, привел к гибели большого количества людей, повредил инфраструктуру и имущество местных жителей. -0-