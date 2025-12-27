Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить финансировать Украину на фоне нового коррупционного скандала, в который на этот раз вовлечен весь режим. Об этом политик написал в социальной сети X*.
Он отметил, что новый масштабный скандал с коррупцией разгорается на Украине в то время, пока Владимир Зеленский собирается во Флориду на встречу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
Филиппо призвал прекратить спонсировать «Украину, конфликт и коррупцию».
О новом коррупционном скандале на Украине ранее писало издание Le Monde. По его данным, детективы НАБУ и САП разоблачили группу украинских депутатов, которые извлекали выгоду за голосование в Верховной раде. Имена и число парламентариев не раскрываются.
