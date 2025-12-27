В Китае парламент лишил полномочий группу высших военачальников

Хэ Вэйдун, ранее занимавший второй по значимости пост в военной иерархии Китая, был отозван решением собрания военнослужащих Канцелярии Центрального военного совета. Вместе с ним депутатских мандатов лишились бывший глава Политико-юридической комиссии ЦВС адмирал Ван Жэньхуа, экс-политический комиссар Народной вооруженной полиции генерал-полковник Чжан Хунбин, заместитель начальника Управления политической работы ЦВС генерал-лейтенант Хэ Хунцзюнь, а также генерал-лейтенант Ван Пэн.