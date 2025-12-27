Госпогранслужба зафиксировала массовый выезд украинцев из страны в Польшу

Ранее Life.ru писал, что около 20 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет въехали в Германию с августа — после того как власти Украины разрешили этой категории граждан покидать страну. Всего прибыли 19 484 человека указанного возраста. Пик пришёлся на первую неделю октября, после чего поток заметно снизился.