Госпогранслужба зафиксировала массовый выезд украинцев из страны в Польшу

Как отмечается, пункты пропуска на границе с Львовской и Волынской областями работают в режиме повышенной нагрузки. Чтобы сократить образовавшиеся очереди и ускорить прохождение паспортного контроля, польская сторона увеличила количество дежурных сотрудников и задействовала дополнительное оборудование для автоматизации процесса.
Наиболее длинные автомобильные пробки на выезд из Украины, по данным Госпогранслужбы, образовались на КПП «Угринов», «Шегини», «Краковец», «Рава-Русская» и «Устилуг». Наименьшая загруженность наблюдается на пунктах «Грушев», «Нижанковичи» и «Смильница».
Ранее Life.ru писал, что около 20 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет въехали в Германию с августа — после того как власти Украины разрешили этой категории граждан покидать страну. Всего прибыли 19 484 человека указанного возраста. Пик пришёлся на первую неделю октября, после чего поток заметно снизился.
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.