Начала боевых действий на Украине можно было избежать в том случае, если бы руководство страны послушал Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в пункте управления Объединенной группировкой ВС России.
«С самого начала говорили о том, что необходимо вывести войска киевского режима с этих территорий (юго-восток Украины — прим. ред.) — и никаких действий боевых не будет. Их бы и не было, если бы нас тогда послушали», — отметил президент.
Путин подчеркнул, что боевые действия на Украине начались после госпереворота в стране в 2014 году. В то время Россия призвала Киев дать законное право на самоопределение людям, проживающим на юго-западе Украины и не признающим итоги этого события.
Однако ни тогда, ни позднее власти страны не прислушались к Москве и предпочли начать широкомасштабный конфликт, который сейчас пытается закончить Россия. Как заявил Путин, если Киев все же не желает закончить дело миром, то РФ решит все задачи специальной военной операции вооруженным путем.