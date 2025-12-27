Ричмонд
Путин провёл встречу с бывшим президентом Казахстана Назарбаевым

Пресс-служба Кремля проинформировала о состоявшейся сегодня встрече российского лидера Владимира Путина и бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Источник: Life.ru

Путин находится в постоянном диалоге с Назарбаевым. Официальная хроника на сайте Кремля показывает, что предыдущая их встреча прошла 29 мая 2025 года.

В декабре прошлого года президент России принял бывшего лидера Казахстана в своей резиденции Ново-Огарёво в Подмосковье.

Ранее Владимир Путин посетил один из пунктов управления войсками СВО. В частности, президент провёл совещание, на котором выслушал доклад начальника Генштаба Вооружённых Сил о ситуации в зоне проведения СВО. Командующие группировками войск «Центр» и «Восток», а также подчинённые им командиры соединений сообщили о ходе выполнения поставленных боевых задач и о освобождении ими городов Димитров в Донецкой Народной Республике и Гуляй-поле в Запорожской области.