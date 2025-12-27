Ричмонд
+9°
облачно с прояснениями
Премьер Канады Карни заявил Зеленскому, что условия урегулирования созрели

Премьер Канады Марк Карни заявил Владимиру Зеленскому, что условия для урегулирования на Украине созрели.

«У нас есть условия и возможность для справедливого прочного мира», — сказал Карни, открывая встречу с Зеленским в Галифаксе.

По его мнению, наступил «критический момент», и теперь всё зависит от «желания России». На эти слова Зеленский коротко кивнул.

Сам Зеленский, в свою очередь, заявил о стремлении к миру и призвал Карни продолжать оказывать давление на Россию. В воскресенье, 29 декабря, Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Биография Марка Карни
Премьер Канады, экс-глава Банка Канады и Англии — Марк Карни единственный в истории, кто возглавил центробанки двух государств. Один из наиболее влиятельных экономистов XXI века, от прошел путь от финансового менеджера до руководителя страны.
