Путин рассказал о совете «умных людей» — представителей Запада Зеленскому

Президент России Владимир Путин сказал, что среди представителей Запада появились «умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта».
Украинское руководство, по словам российского президента, не спешат завершать конфликт.
Путин посетил один из пунктов управления войск СВО. Руководитель генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, а также ряд командующих доложили ему о ходе СВО.
