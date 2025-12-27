НАБУ и САП раскрыли преступную группу, в состав которой входили депутаты Верховной Рады Украины

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в ходе спецоперации под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие депутаты Верховной рады Украины. Об этом информируют украинские СМИ.
«НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины», — сообщили в пресс-службе НАБУ.
Отмечается, что, по данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной раде Украины.
В НАБУ уточнили, что детали расследования будут опубликованы позже.
Ранее в ноябре антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике страны. Во главе пирамиды оказался бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич. У него, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, и в «Энергоатоме» прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. -0-