Путин проводит встречу с экс-президентом Казахстана Назарбаевым в Кремле

Президент России Владимир Путин проводит встречу с бывшим главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым вечером в субботу, 27 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — говорится в сообщении.
Предыдущая встреча политиков состоялась 29 мая 2025 года. Как сообщал пресс-секретарь Назарбаева, она носила частный характер. Подробности новой встречи экс-президента с Путиным не уточняются.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч на полях неформального саммита лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге 22 декабря. Глава государства пообщался с действующим президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и другими представителями стран, прибывшими на мероприятие.