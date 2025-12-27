Ричмонд
+9°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин проводит встречу с экс-президентом Казахстана Назарбаевым в Кремле

В Кремле 27 декабря состоялась встреча Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин проводит встречу с бывшим главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым вечером в субботу, 27 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — говорится в сообщении.

Предыдущая встреча политиков состоялась 29 мая 2025 года. Как сообщал пресс-секретарь Назарбаева, она носила частный характер. Подробности новой встречи экс-президента с Путиным не уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч на полях неформального саммита лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге 22 декабря. Глава государства пообщался с действующим президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и другими представителями стран, прибывшими на мероприятие.