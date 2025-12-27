Путин проводит встречу с экс-президентом Казахстана Назарбаевым в Кремле

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч на полях неформального саммита лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге 22 декабря. Глава государства пообщался с действующим президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и другими представителями стран, прибывшими на мероприятие.