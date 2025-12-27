Ричмонд
Антикоррупционные обыски в Киеве прошли сразу после отъезда Зеленского в США

Очередной коррупционный скандал произошёл на Украине после вылета главаря киевского режима Владимира Зеленского в США. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Как пишет газета, Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о действиях против группы депутатов Верховной рады, которых подозревают в получении взяток за голосование. По данным издания, следственные мероприятия начались сразу после отъезда бывшего комика во Флориду на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Le Monde также отмечает, что позиции Зеленского и ранее находились под давлением из-за масштабного дела о коррупции, в котором фигурирует приближённый к нему бизнесмен Тимур Миндич.

«Этот коррупционный скандал на Украине разразился сразу после отъезда Владимира Зеленского во Флориду», — говорится в материале.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группы, в которую входили депутаты Верховной рады. По версии следствия, они получали выгоду за принятие решений в ходе парламентских голосований. Позднее стало известно, что обыски НАБУ прошли у депутата от партии «Слуги народа» Юрия Киселя, которого связывают с окружением основателей студии «Квартал-95». Украинские СМИ также сообщали о следственных действиях в отношении ещё одного депутата, Юрия Корявченкова, знакомого Зеленского по работе в студии. Отдельные парламентарии заявляли, что антикоррупционные расследования могут затронуть и других лиц, связанных с бизнес-структурами, близкими к прежнему творческому окружению главаря киевского режима.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

