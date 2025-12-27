Ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группы, в которую входили депутаты Верховной рады. По версии следствия, они получали выгоду за принятие решений в ходе парламентских голосований. Позднее стало известно, что обыски НАБУ прошли у депутата от партии «Слуги народа» Юрия Киселя, которого связывают с окружением основателей студии «Квартал-95». Украинские СМИ также сообщали о следственных действиях в отношении ещё одного депутата, Юрия Корявченкова, знакомого Зеленского по работе в студии. Отдельные парламентарии заявляли, что антикоррупционные расследования могут затронуть и других лиц, связанных с бизнес-структурами, близкими к прежнему творческому окружению главаря киевского режима.