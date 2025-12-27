Ричмонд
Пентагон включил в итоги 2025 года испытания «БПЛА будущего»

Пентагон назвал испытания беспилотника YFQ-42A «полетом будущего».

Источник: Аргументы и факты

Министерство войны США опубликовало «фотоитоги 2025 года», в которые были включены испытания прототипа беспилотника, названного ведомством «полетом будущего».

Речь идет о прототипе беспилотника YFQ-42A, который запечатлен на снимке. На кадры попал момент взлета БПЛА в ходе прошедших в Калифорнии в конце августа испытаний.

«Полет будущего», — подписал Пентагон снимок.

Беспилотник назван прототипом полуавтономного летательного аппарата.

На других снимках Пентагона запечатлены бомбардировщик B-21, беспилотник XQ-58A Valkyrie, а также истребители F-15.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о строительстве в США самых больших линкоров в мире.

