Пентагон включил в итоги 2025 года испытания «БПЛА будущего»

Министерство войны США опубликовало «фотоитоги 2025 года», в которые были включены испытания прототипа беспилотника, названного ведомством «полетом будущего».
Речь идет о прототипе беспилотника YFQ-42A, который запечатлен на снимке. На кадры попал момент взлета БПЛА в ходе прошедших в Калифорнии в конце августа испытаний.
«Полет будущего», — подписал Пентагон снимок.
Беспилотник назван прототипом полуавтономного летательного аппарата.
На других снимках Пентагона запечатлены бомбардировщик B-21, беспилотник XQ-58A Valkyrie, а также истребители F-15.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о строительстве в США самых больших линкоров в мире.
