Гуляйполе было освобождено подразделениями группировки войск «Восток»

Город Гуляйполе в Запорожской области был освобождён подразделениями группировки «Восток». Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Life.ru

Гуляйполе было освобождено подразделениями группировки войск «Восток». Видео © Минобороны России.

Согласно ведомству, в ходе наступательных действий был занят Гуляйпольский оборонительный район Вооружённых сил Украины (ВСУ), центром которого являлся город. В операции участвовали 57-я и 60-я отдельные мотострелковые бригады 5-й армии, 114-й мотострелковый полк 127-й дивизии 5-й армии и 38-я отдельная мотострелковая бригада 35-й армии группировки войск «Восток».

Оборона ВСУ включала систему фортификационных сооружений. Позиции были оборудованы с использованием особенностей местности, водных преград и плотной городской застройки. Под их контролем оказался участок площадью более 76 квадратных километров. В разных частях города установлены российские флаги. Проведена зачистка свыше 7 тысяч зданий и сооружений.

Сообщается о потерях ВСУ. Уничтожены более 50 единиц бронетехники и автомобильного транспорта. Потери понесли подразделения 102-й отдельной бригады территориальной обороны, а также 33-й, 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки ВСУ.

Освобождение населённого пункта стало важным этапом в развитии наступательных действий и создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск «Восток» на Запорожском направлении.

Ранее командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев сообщил, что группировка с начала декабря освободила десять населённых пунктов и взяла под контроль свыше 210 квадратных километров территории. Из освобождённых населённых пунктов шесть расположены в Запорожской области и четыре — в Днепропетровской. Командующий заверил, что уничтожение сил противника проходит планомерно и полностью соответствует утверждённому замыслу специальной военной операции, а группировка войск «Восток» продолжает наступление.

