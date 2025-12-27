Гуляйполе было освобождено подразделениями группировки войск «Восток»

Ранее командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев сообщил, что группировка с начала декабря освободила десять населённых пунктов и взяла под контроль свыше 210 квадратных километров территории. Из освобождённых населённых пунктов шесть расположены в Запорожской области и четыре — в Днепропетровской. Командующий заверил, что уничтожение сил противника проходит планомерно и полностью соответствует утверждённому замыслу специальной военной операции, а группировка войск «Восток» продолжает наступление.