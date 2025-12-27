Киев погрузился в темноту после удара ВС РФ по энергетической инфраструктуре

Утром в Киеве произошло частичное отключение электроэнергии в метрополитене из-за перебоев с электричеством в ряде районов столицы, отключения стали следствием ночных событий. Вечером в Киеве и области объявляли воздушную тревогу, а позже СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов. Также в Киеве образовался плотный смог из-за пожаров, вызванных взрывами. В качестве основной меры безопасности власти посоветовали местному населению не покидать жилища и держать окна закрытыми.