Киев погрузился в темноту после удара ВС РФ по энергетической инфраструктуре

Столица Украины оказалась без электроснабжения из-за масштабной атаки на объекты энергетической системы. По имеющимся данным, удар по инфраструктуре был нанесён с применением беспилотников и ракет.

Источник: Life.ru

В Киеве нет света более 12 часов © Threads / lomonosov7858.

По информации украинских СМИ, были атакованы Киевская ГЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкая и Трипольская ТЭЦ.

Перебои с электричеством в Киеве продолжаются уже свыше двенадцати часов, что привело к масштабным отключениям света. Работы по восстановлению энергоснабжения города осложнены серьёзными повреждениями на критически важных объектах.

Утром в Киеве произошло частичное отключение электроэнергии в метрополитене из-за перебоев с электричеством в ряде районов столицы, отключения стали следствием ночных событий. Вечером в Киеве и области объявляли воздушную тревогу, а позже СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов. Также в Киеве образовался плотный смог из-за пожаров, вызванных взрывами. В качестве основной меры безопасности власти посоветовали местному населению не покидать жилища и держать окна закрытыми.

