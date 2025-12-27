Ричмонд
+9°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Канады объявил о новой финансовой помощи Киеву на 1,8 млрд долларов

Премьер Канады Марк Карни объявил о выделении Украине дополнительной финансовой помощи в размере 1,83 миллиарда долларов США.

Премьер Канады Марк Карни объявил о выделении Украине дополнительной финансовой помощи в размере 1,83 миллиарда долларов США.

«Мы объявляем сегодня о дальнейшей экономической помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов (1,83 миллиарда долларов США)», — сказал Карни на встрече с Владимиром Зеленским в Галифаксе.

По словам премьера, эти средства помогут разблокировать финансы из международных институтов для начала процесса восстановления. Карни также подтвердил, что Канада продолжит оказывать Украине военную помощь.

В воскресенье, 29 декабря, Владимир Зеленский отправится в США для встречи с Дональдом Трампом.

Читайте также: «Премьер Канады Карни заявил Зеленскому, что условия урегулирования созрели».

Узнать больше по теме
Биография Марка Карни
Премьер Канады, экс-глава Банка Канады и Англии — Марк Карни единственный в истории, кто возглавил центробанки двух государств. Один из наиболее влиятельных экономистов XXI века, от прошел путь от финансового менеджера до руководителя страны.
Читать дальше