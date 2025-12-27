Премьер Канады объявил о новой финансовой помощи Киеву на 1,8 млрд долларов

Премьер Канады Марк Карни объявил о выделении Украине дополнительной финансовой помощи в размере 1,83 миллиарда долларов США.
«Мы объявляем сегодня о дальнейшей экономической помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов (1,83 миллиарда долларов США)», — сказал Карни на встрече с Владимиром Зеленским в Галифаксе.
По словам премьера, эти средства помогут разблокировать финансы из международных институтов для начала процесса восстановления. Карни также подтвердил, что Канада продолжит оказывать Украине военную помощь.
В воскресенье, 29 декабря, Владимир Зеленский отправится в США для встречи с Дональдом Трампом.
