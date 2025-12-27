В «Нафтогазе Украины» сообщили о повреждениях ТЭЦ и предприятия газодобычи

Ранее в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили о том, что в Киеве и области около 500 тысяч абонентов остались без электроснабжения. По данным компании, без света остаются сотни тысяч семей. Отмечается, что аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам и делают всё возможное, чтобы вернуть электричество как можно быстрее.