В «Нафтогазе Украины» сообщили о повреждениях ТЭЦ и предприятия газодобычи

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» сообщила о повреждениях ТЭЦ в результате ночных ударов. Об этом говорится в Telegram-канале предприятия.

Источник: Life.ru

«Бессонная ночь и сложный день. Есть попадания в ТЭЦ Группы Нафтогаз и предприятия, занимающиеся добычей газа. Аварийные бригады уже работают», — говорится в сообщении.

Ранее в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили о том, что в Киеве и области около 500 тысяч абонентов остались без электроснабжения. По данным компании, без света остаются сотни тысяч семей. Отмечается, что аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам и делают всё возможное, чтобы вернуть электричество как можно быстрее.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.