Кортунов допустил возможность срыва перемирия между Таиландом и Камбоджей

Трехдневное перемирие между Таиландом и Камбоджей может быть сорвано, поскольку стороны не готовы к прочному миру. Об этом в беседе с сайтом телеканала «Звезда» заявил политолог Андрей Кортунов.
По его словам, сам короткий срок соглашения говорит об отсутствии готовности к устойчивому урегулированию. Сохраняются серьезные разногласия, в том числе территориальные, и каждая сторона надеется навязать свою волю.
Кортунов отметил, что даже участие президента США Дональда Трампа в предыдущем перемирии не привело к стабилизации. Тем не менее, текущие 72 часа — это еще один шанс на прогресс в урегулировании.
Политолог добавил, что Трамп может использовать экономические рычаги давления, например, угрозу изменения торговых тарифов, особенно для Таиланда. В случае достижения мира США также могут предложить участие в крупных экономических проектах в регионе.
Однако, по мнению эксперта, для прочного мира требуется длительная и настойчивая работа, а одних лишь угроз или обещаний будет недостаточно.
Ранее сообщалось, что Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня на границе.