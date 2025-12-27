Ричмонд
+9°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кортунов допустил возможность срыва перемирия между Таиландом и Камбоджей

Короткий срок соглашения о прекращения огня между Таиландом и Камбоджей свидетельствует об отсутствии готовности сторон к устойчивому урегулированию.

Трехдневное перемирие между Таиландом и Камбоджей может быть сорвано, поскольку стороны не готовы к прочному миру. Об этом в беседе с сайтом телеканала «Звезда» заявил политолог Андрей Кортунов.

По его словам, сам короткий срок соглашения говорит об отсутствии готовности к устойчивому урегулированию. Сохраняются серьезные разногласия, в том числе территориальные, и каждая сторона надеется навязать свою волю.

Кортунов отметил, что даже участие президента США Дональда Трампа в предыдущем перемирии не привело к стабилизации. Тем не менее, текущие 72 часа — это еще один шанс на прогресс в урегулировании.

Политолог добавил, что Трамп может использовать экономические рычаги давления, например, угрозу изменения торговых тарифов, особенно для Таиланда. В случае достижения мира США также могут предложить участие в крупных экономических проектах в регионе.

Однако, по мнению эксперта, для прочного мира требуется длительная и настойчивая работа, а одних лишь угроз или обещаний будет недостаточно.

Ранее сообщалось, что Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня на границе.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше