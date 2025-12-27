Guardian: Польша намерена построить систему защиты от дронов за €2 млрд

Ранее радиостанция RMF24 сообщала, что Польша планирует создать второе заграждение на границе с Белоруссией. По данным СМИ, оно будет представлять собой четырехметровую конструкцию из сетки-рабицы с двумя витками колючей проволоки. Завершить работы планируется к концу января.