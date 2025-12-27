Guardian: Польша намерена построить систему защиты от дронов за €2 млрд

Польша планирует в течение двух лет построить систему обороны от беспилотников стоимостью около €2 млрд. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на заместителя министра обороны страны Томчика.
По его словам, проект предусматривает использование пулеметов, ракетных комплексов, а также систем подавления беспилотных летательных аппаратов.
Основную часть финансирования программы предполагается обеспечить за счет оборонного фонда Европейского союза SAFE, при этом лишь незначительная доля средств будет выделена из государственного бюджета Польши.
Кроме того, в каждом приграничном муниципалитете планируется создать специальные центры для хранения соответствующей техники.
Как отмечает издание, элементы антидроновой системы уже размещаются на наблюдательных вышках вдоль польско-белорусской границы.
Ранее радиостанция RMF24 сообщала, что Польша планирует создать второе заграждение на границе с Белоруссией. По данным СМИ, оно будет представлять собой четырехметровую конструкцию из сетки-рабицы с двумя витками колючей проволоки. Завершить работы планируется к концу января.