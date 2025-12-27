Пашинян исполнил на ударных музыку, написанную к собственным стихам

Премьер Армении Пашинян опубликовал видео с игрой на ударных инструментах. Видео © Telegram / Նիկոլ Փաշինյան / Nikol Pashinyan.
Пашинян указал, что исполнил на ударных инструментах музыку, написанную им к собственным стихам. Видео появилось после собрания правящей партии «Гражданский договор», которое прошло в одном из ресторанов неподалёку от столицы.
«Это моё стихотворение стало песней», — написал Пашинян.
В опубликованном тексте премьер обращается к образу Армении, рассуждая о счастье, государстве и ответственности перед страной. В записи используются образы родины, дома и будущего, которые Пашинян ранее не раз задействовал в публичных выступлениях. Само видео носит неформальный характер и не связано с официальной повесткой правительства.
Публикация также отражает продвигаемую Пашиняном концепцию так называемой «реальной Армении». В её основе — представление о государстве как инструменте благополучия, а не постоянного противостояния. Премьер ранее подчёркивал, что, по его мнению, общество хочет стабильной и спокойной жизни без постоянных кризисов.
Ранее президент России Владимир Путин провёл двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Санкт-Петербурге. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики, включая атомную отрасль. Российский лидер отметил наличие конкретных планов и возможностей для дальнейшего взаимодействия. Пашинян, в свою очередь, заявил, что возможное мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном может создать условия для расширения сотрудничества с Российской Федерацией.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.