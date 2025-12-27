Ричмонд
Стубб заявил о работе европейских лидеров над урегулированием на Украине

Александр Стубб сообщил, что провел разговор с европейскими лидерами перед встречей Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейские лидеры работают над урегулированием на Украине на фоне скорой встречи Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа.

«Хороший разговор с европейскими лидерами в преддверии завтрашней встречи Зеленского с президентом Трампом. Вместе работаем над справедливым и прочным мирным соглашением», — написал Александр Стубб в соцсети.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского должна состояться во Флориде 28 декабря. Президент США высоко оценил шансы на достижение договоренности.

При этом глава Белого дома отмечал, что любые инициативы Владимира Зеленского по разрешению украинского конфликта не могут иметь реального значения без его согласия.

