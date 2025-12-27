Взрыв произошел в Одессе, объявлена воздушная тревога

Ранее KP.RU сообщал, что серия взрывов произошла в Одессе на юге Украины в ночь на пятницу, 26 декабря. Отмечалось, что взрывы произошли в расположенном на территории области городе Измаил с разницей примерно в час, а позднее и в самом областном центре. При этом в регионе была объявлена воздушная тревога.