Взрыв произошел в Одессе, объявлена воздушная тревога

В Одессе на юге Украины произошел взрыв вечером 27 декабря, сообщается о пожаре.

Источник: Комсомольская правда

На юге Украины в Одессе произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» вечером в субботу, 27 декабря.

Подробностей произошедшего источник не приводит. Сообщается, что на территории Одесской области также была объявлена воздушная тревога.

Позднее украинское издание «Страна» сообщило о пожаре, возникшем в результате взрыва. При этом источник не уточняет, где именно в городе произошло возгорание. До этого несколько серий взрывов раздались в Киеве в ночь на 27 декабря.

Ранее KP.RU сообщал, что серия взрывов произошла в Одессе на юге Украины в ночь на пятницу, 26 декабря. Отмечалось, что взрывы произошли в расположенном на территории области городе Измаил с разницей примерно в час, а позднее и в самом областном центре. При этом в регионе была объявлена воздушная тревога.