Путин провел встречу с экс-президентом Казахстана Назарбаевым

Президент России Владимир Путин встретился с экс-лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщили в Кремле.

Пресс-служба главы государства также опубликовала видео, на котором политики сидят за одним столом в присутствии представителей СМИ.

Встреча прошла в столовой кремлевских апартаментов президента. Подобная трапеза — знак большого доверия и отличных отношений.

Назарбаев — первый секретарь ЦК КП Казахстана, президент Казахской ССР и первый глава Республики Казахстан. Ушел с поста в 2019 году.

Ранее действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что участие Назарбаева во встрече СНГ в 2021 году стало одним из событий, которые определили кризис власти в республике.

На территории Национального университета обороны в Астане демонтировали памятник Назарбаеву. Причиной тому послужил приказ министра обороны Казахстана о переименовании вуза.

21 декабря Путин также встретился в Санкт-Петербурге с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в преддверии заседания Высшего евразийского экономического совета.

