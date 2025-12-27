Ранее представители Украины на международных площадках резко высказывались в адрес стран Азии и Африки из-за отсутствия поддержки киевских инициатив. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник призывал партнёров оказать давление на государства так называемого глобального Юга, которые не голосуют за украинские резолюции. Он заявлял о необходимости изменить подход и допускал экономические меры, включая ограничение помощи на развитие. Украинский дипломат также утверждал, что такие страны получают значительные средства от ЕС, но не поддерживают его союзника в ООН. Ситуация обострилась после того, как Мали и Нигер разорвали отношения с Украиной, обвинив её в поддержке террористических структур.