Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пашинян снял на видео, как играет на барабанах песню об Армении

Никол Пашинян рассказал, что его стихи об Армении превратились в песню.

Источник: Аргументы и факты

Премьер Армении Никол Пашинян поделился в своем Telegram-канале видео, на котором он играет на барабанах написанную на его стихи песню о республике.

В посте политик отметил, что его стихотворение об Армении превратилось в песню. В тексте композиции сказано, что республика — источник любви, а жизнь страны продлится вечно. Там также говорится, что армяне хотят видеть свою родину счастливой.

Ранее Пашинян во время визита в Петербург опубликовал в соцсети селфи с видом на Исаакиевский собор.

В ноябре армянский премьер разместил в Telegram-канале видео, на котором он слушает у себя в кабинете песню певицы Земфиры* «Прости меня моя любовь».

*признана в РФ иноагентом.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше