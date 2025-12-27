Пашинян снял на видео, как играет на барабанах песню об Армении

Премьер Армении Никол Пашинян поделился в своем Telegram-канале видео, на котором он играет на барабанах написанную на его стихи песню о республике.
В посте политик отметил, что его стихотворение об Армении превратилось в песню. В тексте композиции сказано, что республика — источник любви, а жизнь страны продлится вечно. Там также говорится, что армяне хотят видеть свою родину счастливой.
Ранее Пашинян во время визита в Петербург опубликовал в соцсети селфи с видом на Исаакиевский собор.
В ноябре армянский премьер разместил в Telegram-канале видео, на котором он слушает у себя в кабинете песню певицы Земфиры* «Прости меня моя любовь».
*признана в РФ иноагентом.
