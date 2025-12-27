Опять выпросили: Канада решила выделить Киеву финансовую помощь

Действующая программа сотрудничества Украины с МВФ действует до 2027 года, однако Украина уже начала переговоры о следующем соглашении. По оценке руководителя миссии МВФ в Украине Гэвина Грея, общий бюджетный дефицит Украины в 2026—2029 годах может достичь примерно 136,5 млрд долларов. При этом на ближайшие два года (2026−2027) остаточный дефицит составляет почти 63 млрд долларов.