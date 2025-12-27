Опять выпросили: Канада решила выделить Киеву финансовую помощь

Правительство Канады выделит Украине финансовые гарантии на сумму 2,5 миллиарда канадских долларов (около 1,8 млрд долларов США). Об этом сообщил премьер-министр Канады Марк Карни на встрече с киевским главарем Владимиром Зеленским в Галифаксе, передает ТАСС.
Эти гарантии предназначены для обеспечения доступа Украины к кредитным ресурсам Международного валютного фонда (МВФ) и других международных финансовых организаций.
«Мы уже предоставили военную помощь, включая дополнительную. Сегодня мы объявляем о новой экономической помощи в размере 2,5 млрд долларов, которая поможет разблокировать финансирование от МВФ, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Это позволит начать процесс восстановления», — пояснил премьер-министр Канады.
Действующая программа сотрудничества Украины с МВФ действует до 2027 года, однако Украина уже начала переговоры о следующем соглашении. По оценке руководителя миссии МВФ в Украине Гэвина Грея, общий бюджетный дефицит Украины в 2026—2029 годах может достичь примерно 136,5 млрд долларов. При этом на ближайшие два года (2026−2027) остаточный дефицит составляет почти 63 млрд долларов.
Ранее глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей сообщил, что Украине понадобится 136,5 миллиарда долларов внешнего финансирования на 2026−2029 годы. Расчеты приведены с учетом «базового сценария», отметил он.