Более 5 тыс. авиарейсов были задержаны в США из-за снегопадов

На северо-востоке США на этой неделе установилась зимняя погода с обильными снегопадами. Как указывает телеканал ABC News, в пятницу в штате Нью-Йорк выпало до 15 см осадков. Местные власти призывают по возможности воздержаться от поездок без крайней необходимости.