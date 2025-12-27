Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша планирует за 2 года построить систему обороны от беспилотников за €2 млрд

Польские власти намерены за два года возвести комплекс новых фортификационных сооружений для защиты от беспилотников вдоль восточной границы страны, стоимость проекта превысит два миллиарда евро. Об этом рассказал в беседе с Guardian заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик.

Источник: Life.ru

«Мы рассчитываем, что первые возможности системы появятся в течении примерно шести месяцев, может быть раньше. И на создание системы целиком потребуется 24 месяца», — сообщил собеседник газеты.

По словам замминистра, новые системы противовоздушной обороны, включающие пулемётные установки, ракетные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы, будут интегрированы в существующую оборонительную линию. Часть вооружения, как он уточнил, предполагается задействовать исключительно в военное время.

Томчик отметил, что первые элементы системы могут возвести в течение примерно полугода, а на полное развёртывание всего комплекса отведено 24 месяца. Финансирование проекта планируется осуществлять преимущественно за счёт кредитного инструмента Европейского союза SAFE, с частичным привлечением средств национального бюджета.

Также в рамках проекта в каждом приграничном муниципалитете будут созданы специальные логистические центры. Они предназначены для хранения оборудования, которое позволит в случае необходимости заблокировать границу в течение нескольких часов.

Ранее польский историк и публицист Петр Зыхович заявил, что ни Россия, ни Польша не заинтересованы в войне. Он призвал Варшаву избегать вовлечения в конфликт, назвав прямое вступление в войну «тонкой красной линией», которую Польша ни в коем случае не должна пересекать. Зыхович также отметил, что война невыгодна и России, и поэтому, по его мнению, она не произойдёт.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.