Польша планирует за 2 года построить систему обороны от беспилотников за €2 млрд

Ранее польский историк и публицист Петр Зыхович заявил, что ни Россия, ни Польша не заинтересованы в войне. Он призвал Варшаву избегать вовлечения в конфликт, назвав прямое вступление в войну «тонкой красной линией», которую Польша ни в коем случае не должна пересекать. Зыхович также отметил, что война невыгодна и России, и поэтому, по его мнению, она не произойдёт.