Польша планирует за 2 года построить систему обороны от беспилотников за €2 млрд

«Мы рассчитываем, что первые возможности системы появятся в течении примерно шести месяцев, может быть раньше. И на создание системы целиком потребуется 24 месяца», — сообщил собеседник газеты.
По словам замминистра, новые системы противовоздушной обороны, включающие пулемётные установки, ракетные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы, будут интегрированы в существующую оборонительную линию. Часть вооружения, как он уточнил, предполагается задействовать исключительно в военное время.
Томчик отметил, что первые элементы системы могут возвести в течение примерно полугода, а на полное развёртывание всего комплекса отведено 24 месяца. Финансирование проекта планируется осуществлять преимущественно за счёт кредитного инструмента Европейского союза SAFE, с частичным привлечением средств национального бюджета.
Также в рамках проекта в каждом приграничном муниципалитете будут созданы специальные логистические центры. Они предназначены для хранения оборудования, которое позволит в случае необходимости заблокировать границу в течение нескольких часов.
Ранее польский историк и публицист Петр Зыхович заявил, что ни Россия, ни Польша не заинтересованы в войне. Он призвал Варшаву избегать вовлечения в конфликт, назвав прямое вступление в войну «тонкой красной линией», которую Польша ни в коем случае не должна пересекать. Зыхович также отметил, что война невыгодна и России, и поэтому, по его мнению, она не произойдёт.
