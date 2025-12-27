Зеленский молча кивнул в ответ на заявление Карни о роли России в урегулировании

Ранее Марк Карни объявил о выделении 1.83 млрд долларов Украине. Оттава направит средства на финансовую поддержку Киева и рассчитывает, что это поможет запустить восстановительные процессы с участием международных институтов. По его словам, Канада продолжит взаимодействие с партнёрами и будет участвовать в поддержке Киева на двустороннем и многостороннем уровнях.