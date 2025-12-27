Ричмонд
Зеленский молча кивнул в ответ на заявление Карни о роли России в урегулировании

Канадский премьер-министр Марк Карни на встрече с главарём киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что сейчас наступил «критический момент» в урегулировании конфликта, но успех зависит от России. Экс-комик на это лишь молча кивнул.

Источник: Life.ru

«У нас есть условия и возможность для справедливого прочного мира», — сказал Карни.

Ранее Марк Карни объявил о выделении 1.83 млрд долларов Украине. Оттава направит средства на финансовую поддержку Киева и рассчитывает, что это поможет запустить восстановительные процессы с участием международных институтов. По его словам, Канада продолжит взаимодействие с партнёрами и будет участвовать в поддержке Киева на двустороннем и многостороннем уровнях.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

