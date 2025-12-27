Ричмонд
Стубб: Европейские лидеры работают над справедливым миром на Украине

Встреча Трампа и Зеленского состоится завтра, напомнил Стубб.

Источник: Комсомольская правда

Президент Финляндии Александр Стубб высказался по поводу урегулирования конфликта на Украине. Свое мнение он опубликовал в социальной сети X.

Стубб отметил, что европейские лидеры продолжают работать над установлением мира на Украине, особенно на фоне предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и киевского главаря Владимира Зеленского.

«Провели хороший разговор с европейскими лидерами в преддверии завтрашней встречи Зеленского с президентом Трампом. Вместе работаем над справедливым и прочным мирным соглашением», — поделился глава Финляндии.

Как отметил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов, так называемый якобы «мирный план», с которым нелегитимный едет к Трампу, совершенно противоречит работе, которую предоставили США.

Ранее военкор KP.RU Александр Коц проанализировал 20 пунктов мирного плана, предложенного Зеленским, и указал, что не так с этим документом.

