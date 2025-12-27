Пентагон опубликовал фотоотчёт 2025 года с испытаниями «беспилотника будущего»

Ранее Китай резко раскритиковал доклад Пентагона о вооружённых силах страны. Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявила, что публикация искажает оборонную политику Китая и создаёт «предлоги для сохранения американской военной гегемонии». В докладе США также отмечалось, что Китай мог разместить более 100 межконтинентальных баллистических ракет DF-31 на границе с Монголией. В Пекине подчеркнули, что эти сведения являются попытками очернить страну и ввести международное сообщество в заблуждение.