Пентагон опубликовал фотоотчёт 2025 года с испытаниями «беспилотника будущего»

Ведомство назвало демонстрацию аппарата «полётом будущего». Как указано в публикации, YFQ-42A представляет собой прототип полуавтономного беспилотника. На других снимках показаны бомбардировщик B-21, истребители F-15 и беспилотник XQ-58A Valkyrie, который Пентагон характеризует как «дешёвый тактический аппарат».
«Полёт будущего. Прототип беспилотного боевого летательного аппарата YFQ-42A взлетает во время лётных испытаний на полигоне в Калифорнии, 27 августа 2025 года. Аппарат был разработан в рамках программы ВВС по созданию совместных боевых летательных аппаратов для ускорения поставок доступных полуавтономных летательных аппаратов», — подписано фото испытаний YFQ-42A в отчёте Пентагона.
Ранее Китай резко раскритиковал доклад Пентагона о вооружённых силах страны. Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявила, что публикация искажает оборонную политику Китая и создаёт «предлоги для сохранения американской военной гегемонии». В докладе США также отмечалось, что Китай мог разместить более 100 межконтинентальных баллистических ракет DF-31 на границе с Монголией. В Пекине подчеркнули, что эти сведения являются попытками очернить страну и ввести международное сообщество в заблуждение.
