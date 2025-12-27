Кабмин продлил статус вынужденной генерации для 19 энергообъектов

А ранее Кабмин решил продлить ограничения на вывоз топлива за рубеж. Временный запрет на экспорт автомобильного бензина, дизеля и судового топлива будет действовать до 28 февраля 2026 года. Новые правила вступают в силу уже 28 декабря. Отмечается, что это сделано для поддержания стабильности на внутреннем рынке и обеспечения доступности топлива для россиян.