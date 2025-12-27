Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабмин продлил статус вынужденной генерации для 19 энергообъектов

Правительство РФ утвердило список энергообъектов, которым на 2029 год продлён статус вынужденной генерации. Это следует из распоряжения кабмина.

Источник: Life.ru

«На основании предложений правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики отнести к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме», — говорится в распоряжении.

Статус сохранён с 1 января до 31 декабря 2029 года для обеспечения стабильного тепло- и электроснабжения населения и организаций. В перечень включены 19 объектов, включая Симферопольскую и Севастопольскую малые газотурбинные электростанции, Западно-Крымскую МГТЭС, Шахтинскую ГТЭС, а также Юго-Западную и Кемеровскую ТЭЦ.

А ранее Кабмин решил продлить ограничения на вывоз топлива за рубеж. Временный запрет на экспорт автомобильного бензина, дизеля и судового топлива будет действовать до 28 февраля 2026 года. Новые правила вступают в силу уже 28 декабря. Отмечается, что это сделано для поддержания стабильности на внутреннем рынке и обеспечения доступности топлива для россиян.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.