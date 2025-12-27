Кабмин продлил статус вынужденной генерации для 19 энергообъектов

«На основании предложений правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики отнести к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме», — говорится в распоряжении.
Статус сохранён с 1 января до 31 декабря 2029 года для обеспечения стабильного тепло- и электроснабжения населения и организаций. В перечень включены 19 объектов, включая Симферопольскую и Севастопольскую малые газотурбинные электростанции, Западно-Крымскую МГТЭС, Шахтинскую ГТЭС, а также Юго-Западную и Кемеровскую ТЭЦ.
А ранее Кабмин решил продлить ограничения на вывоз топлива за рубеж. Временный запрет на экспорт автомобильного бензина, дизеля и судового топлива будет действовать до 28 февраля 2026 года. Новые правила вступают в силу уже 28 декабря. Отмечается, что это сделано для поддержания стабильности на внутреннем рынке и обеспечения доступности топлива для россиян.
