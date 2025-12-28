Росавтодору выделят 4 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог

«Выделить Росавтодору в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 4 012 706,2 тысяч рублей для обеспечения опережающей реализации объекта “Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-298 автомобильная дорога Р-208 “Тамбов Пенза” — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан. Строительство автомобильной дороги А-298 автомобильная дорога Р-208 “Тамбов — Пенза” — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан до автомобильной дороги P-228 Сызрань — Саратов — Волгоград со строительством мостового перехода через реку Волга (южный обход города Саратова), Саратовская область”, — следует из документа.
Распоряжение предусматривает, что выделенные средства обеспечат достижение 10-процентной готовности всего объекта. Федеральный проект реализуется в рамках национальной программы «Инфраструктура для жизни».
Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил работу кабинета министров во время прямой линии. Он отметил, что правительству в 2025 году удалось добиться сбалансированности бюджета, качество которого вернулось к показателям 2021 года. По его словам, достигнутый результат свидетельствует об устойчивости экономики и финансовой системы страны. Российский лидер подчеркнул, что правительство провело масштабную работу для достижения этого важного показателя.
