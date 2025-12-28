Росавтодору выделят 4 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог

Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил работу кабинета министров во время прямой линии. Он отметил, что правительству в 2025 году удалось добиться сбалансированности бюджета, качество которого вернулось к показателям 2021 года. По его словам, достигнутый результат свидетельствует об устойчивости экономики и финансовой системы страны. Российский лидер подчеркнул, что правительство провело масштабную работу для достижения этого важного показателя.