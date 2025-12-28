Пезешкиан: Иран находится в состоянии тотальной войны с США, Израилем и ЕС

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна фактически находится в состоянии «тотальной войны» с Соединёнными Штатами, Израилем и рядом европейских государств. По его оценке, против Ирана ведётся всестороннее противостояние, направленное на ослабление государства и подрыв его устойчивости.
Иранский лидер отметил, что эти страны, по его мнению, не заинтересованы в самостоятельном и сильном развитии республики. Он подчеркнул, что давление носит системный характер и проявляется не только на политическом уровне, но и в других сферах общественной жизни.
По словам Пезешкиана, США, Израиль и европейские государства стремятся к международной изоляции Ирана и усиливают воздействие на него одновременно в области культуры, политики, безопасности и торговли. Такое многоуровневое давление, как он считает, является частью общей стратегии сдерживания Тегерана.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом готовится сообщить о необходимости новых ударов по Ирану.